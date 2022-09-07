أول اعتماد للقاح "يستنشق" في العالم ضد أوميكرون

وافقت الحكومة الصينية على أول لقاح ضد كوفيد-19 عن طريق الاستنشاق في العالم، بحسب ما أعلنته شركة كانسينو (CanSino Biologics) المصنعة له يوم الأحد.

اللقاح المسمى Convidecia Air، يحول الشكل السائل إلى رذاذ باستخدام البخاخات. ويمكن بعد ذلك استنشاقه.

قالت كانسينو في بيان، إن اللقاح الخالي من الإبر "يمكن أن يحفز بشكل فعال حماية مناعية شاملة استجابة لمرض SARS-CoV-2 بعد نفَس واحد فقط".

ويبدو أن العلم يدعم ادعاءات كانسينو. ففي يوليو، نشر العلماء الصينيون دراسة تظهر أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة واحدة من لقاح كانسينو المستنشق بعد جرعتين من اللقاح المعطل التقليدي من الشركة الصينية Sinovac، طوروا أجسامًا مضادة أكثر من الأشخاص الذين تلقوا ثلاث جرعات من لقاح Sinovac. وبعد أربعة أسابيع من تلقي المعزِّز المستنشق، طور 92.5٪ من الأشخاص أجسامًا مضادة معادلة لمتحور أوميكرون.

في المقابل، أولئك الذين حصلوا على ثلاث جرعات من لقاح Sinovac لم يظهروا أي أجسام مضادة معادلة لـ"أوميكرون"، لا بعد أربعة أسابيع ولا بعد ستة أشهر من الحصول على جرعة معززة.

كان علماء بارزون دعوا الحكومة الأميركية إلى تسريع الجهود لتطوير لقاحات تستنشق، معتقدين أنها قد تستهدف عدوى أوميكرون بشكل أفضل من الحقن، وفق ما أفادت به مجلة Fortune.

لقاح كانسينو المعزز هو نسخة مستنشقة من حقنة واحدة من اللقاح الغدي (الناقل الفيروسي) المضاد لكوفيد_19 الذي طورته الشركة بالشراكة مع أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية التي يديرها الجيش. وأثبت اللقاح الأولي فعاليته بنسبة 66٪ في الوقاية من العدوى، و92٪ ضد الأمراض الشديدة في التجارب السريرية المبكرة.

وقد تم منحه الضوء الأخضر للاستخدام كجرعة لقاح معززة وأولية من قبل الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية والعديد من البلدان الأخرى.

لكن لقاح كانسينو لم يوزع على نطاق واسع، كما كان متوقعًا في البداية، رغم أن الشركة قادت السباق لتطوير لقاح كوفيد-19 في وقت مبكر من الوباء، متقدمة على شركات أجنبية مثل Pfizer وModerna والشركات الصينية Sinovac وSinopharm، لكنها تراجعت بعد ذلك لجهة الحصول على الموافقة والتوزيع.

وحتى مع إنجاز يوم الاثنين، حيث قفز سعر سهم كانسينو بنسبة 8٪ في هونغ كونغ، يبقى سهم الشركة منخفضاً بنسبة 87٪ منذ نهاية العام 2020، عندما قدم صانعو اللقاحات لأول مرة جرعات لقاح كوفيد إلى السوق.

المصدر / وكالات