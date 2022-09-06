فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ناشط مقدسي: الاستيطان يفصل القدس عن الضفة

السلطة تمدد اعتقال الصحفي عتيق وتتجاهل مطالبات حقوقية بالإفراج عنه

دعوات لتضافر الجهود لمواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني

وظائف شاغرة في جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

الشرطة توقف مواطنًا طعن ابنته بآلة حادة شمال غزة

خلف: جرائم الداخل المحتل جزء من مسلسل إجرام ممنهج تجاه شعبنا

لجنة بالتشريعي تناقش خطط "الحكم المحلي" لتحسين خدمات المخيمات

مركز: 286 عميداً للأسرى في سجون الاحتلال أقلهم أمضي 20 سنة

الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الأربعاء 7 سبتمبر

"مباحث التموين" توقف مخبزًا مخالفًا بخان يونس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

دعم دولي لأطفال فلسطين قيمته 3.8 مليون يورو

06 سبتمبر 2022 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية لهروب عائلة بغزة من قصف الاحتلال الإسرائيلي

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اتفاقية تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية بقيمة 3.8 مليون يورو لدعم الأطفال الفلسطينيين، من خلال التحويلات النقدية والتعليم العلاجي والأنشطة الصيفية والمياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس.

وأوضح بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن هذه التحويلات "ستساعد 9000 طفل وطفلة في قطاع غزة على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، بما يشمل الأطفال من الأسر الفقيرة التي تعرضت منازلهم لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل في تصعيد أيار 2021".

وأضاف أن "هذا البرنامج الجديد الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية هو عبارة عن تعاون بين منظمة يونيسف ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، ويهدف إلى تقديم المساعدة للحالات الإنسانية في القطاع، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني لجعله أكثر حساسية تجاه الأطفال وزيادة فعاليته للاستجابة عند الأزمات".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ومنظمة يونيسف ملتزمان بدعم الأطفال المتضررين في حالات الطوارئ، لضمان حصولهم على تعليم نوعي ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحمية".

وسيدعم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية التعليم العلاجي لتحسين مهارات الأطفال في الرياضيات والقراءة والكتابة لما لا يقل عن 5000 طالب وطالبة في الصفوف الابتدائية في مدارس قطاع غزة، مع العمل على إشراك الفتيان والفتيات المعرضين لخطر التسرب من المدارس، كما سيتم تنظيم برامج ترفيهية وأنشطة تعليمية لـ10،000 طفل وطفلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال العطلة الصيفية لعام 2023.

ومن خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، سيستفيد أكثر من 4200 طالب وطالبة من خلال إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في 17 مدرسة في محافظتي طوباس والخليل، وتوزيع أدوات النظافة، وتعزيز النظافة في المدارس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أطفال #فلسطين #الاتحاد الأوروبي #دعم نفسي #اليونيسيف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة