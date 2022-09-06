دعم دولي لأطفال فلسطين قيمته 3.8 مليون يورو

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اتفاقية تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية بقيمة 3.8 مليون يورو لدعم الأطفال الفلسطينيين، من خلال التحويلات النقدية والتعليم العلاجي والأنشطة الصيفية والمياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس.

وأوضح بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن هذه التحويلات "ستساعد 9000 طفل وطفلة في قطاع غزة على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، بما يشمل الأطفال من الأسر الفقيرة التي تعرضت منازلهم لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل في تصعيد أيار 2021".

وأضاف أن "هذا البرنامج الجديد الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية هو عبارة عن تعاون بين منظمة يونيسف ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، ويهدف إلى تقديم المساعدة للحالات الإنسانية في القطاع، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني لجعله أكثر حساسية تجاه الأطفال وزيادة فعاليته للاستجابة عند الأزمات".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ومنظمة يونيسف ملتزمان بدعم الأطفال المتضررين في حالات الطوارئ، لضمان حصولهم على تعليم نوعي ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحمية".

وسيدعم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية التعليم العلاجي لتحسين مهارات الأطفال في الرياضيات والقراءة والكتابة لما لا يقل عن 5000 طالب وطالبة في الصفوف الابتدائية في مدارس قطاع غزة، مع العمل على إشراك الفتيان والفتيات المعرضين لخطر التسرب من المدارس، كما سيتم تنظيم برامج ترفيهية وأنشطة تعليمية لـ10،000 طفل وطفلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال العطلة الصيفية لعام 2023.

ومن خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، سيستفيد أكثر من 4200 طالب وطالبة من خلال إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في 17 مدرسة في محافظتي طوباس والخليل، وتوزيع أدوات النظافة، وتعزيز النظافة في المدارس.

المصدر / فلسطين أون لاين