قاسم: تحرير الأسرى سيبقى على رأس أولويات "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي سيبقى على رأس أولويات الحركة.

وقال في بيان مقتضب، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لعملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع لدى الاحتلال الإسرائيلي: "نبرق بالتحية والفخار لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال ومن بينهم الستة الذين نفذوا عملية نفق الحرية".

يُذكر أن 6 أسرى فلسطينيين هم: محمد ومحمود العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري وزكريا زبيدي، نجحوا فجر يوم (6 سبتمبر 2021)، في كسر قيدهم، وتحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر "نفق الحرية" الذي تم حفره مُسبقًا.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر 2021 من مدينة جنين.

وفي سبتمبر 2021 أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن أي صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال لن تتم إلا بإطلاق سراح الأسرى الستة، وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة: "نعد أسرى نفق الحرية وأسرانا الأبطال بأننا سنحررهم وسنخرجهم كما كانوا يخرجون دوما بصفقة مشرفة".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (530) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين