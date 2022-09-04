منتدى الإعلاميين يدين اعتقال أمن السلطة للصحفي محمد عتيق

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اعتقال أمن السلطة الصحفي محمد عتيق، بعد مداهمة منزله فجر اليوم الأحد في بلدة برقين بجنين ومصادرة هواتفه وأجهزة اللاب توب وتفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً.

وقال المنتدى في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه، إن السلطة تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية والدولية الخاصة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، مضيفة انتهاكاً جديداً لسجل انتهاكاتها المتعددة بحق الصحفيين عبر اعتقالها للزميل الصحفي محمد عتيق وذلك بعد أيام على احتجاز الصحفي مجاهد السعدي لعدة ساعات.

وأكدت أن هذا الأمر يبدد شعاراتها الرنانة حول احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، ويخالف مرسوم حماية وتعزيز الحريات الذي نص بوضوح على ضمان واحترام حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

وأعرب المنتدى عن قلقه لاعتقال الزميل "عتيق"، مطالبا بالإفراج العاجل عنه، فيما دعا نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة التحرك الجاد والسريع لوضع حد لانتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية بحق الصحفيين وضمان حرية الإعلام.

وحذر من خطورة استمرار مسلسل ملاحقة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، والتمادي في انتهاك الحريات الإعلامية، لاسيما في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والمقصود لفرسان الإعلام الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين