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الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد المعتقل موسى أبو محاميد

03 سبتمبر 2022 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، جثمان الشهيد موسى هارون أبو محاميد، من بيت تعمر شرق بيت لحم.

وقال المدير العام لنادي الأسير في الضفة الغربية عبد الله زغاري، إن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد أبو محاميد الذي استشهد في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي، ونقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

أبو محاميد أسير سابق، أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال في فترات اعتقال متفرقة، وأصيب برصاص الاحتلال في قدمه عام 2013.

وكان نادي الأسير، أعلن صباح اليوم، عن استشهاد أبو محاميد (40 عاما) في مستشفى "اساف هاروفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

واعتقل أبو محاميد على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة دون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى المستشفى بسبب وعكة صحية مفاجئة رغم أنه لا يعاني من أي أمراض، إلى أن ارتقى صباح اليوم.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو محاميد، منوها إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول دون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #الشهداء الأسرى #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #موسى هارون أبو محاميد

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