رئاسة المجلس التشريعي تنعى النائب محمود مصلح

نعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الجمعة، إلى شعبنا وأمتنا عضو المجلس التشريعي عن محافظة رام الله النائب الشيخ محمود مصلح، الذي توفي مساء أمس.

وقالت رئاسة المجلس في بيان نعي، "لقد توفي النائب مصلح بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء خدمة للوطن والقضية، كان صاحب باع كبير وجهد واسع على مختلف الأصعدة والمجالات السياسية والاجتماعية والتربوية، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من ثمانية أعوام صامدا متمسكا بحق شعبنا بالتحرير والعودة"

وأضاف البيان، "تودع فلسطين علما من أعلامها، نائبًا ومربيًا وشاعرًا وقائدًا وطنيًا مخلصا لدينه ولشعبه ولقضيته".

وتقدمت رئاسة المجلس، من عائلة النائب مصلح وزملائه نواب المجلس التشريعي وعموم أبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

· مواليد عام 1942 في حيفا المحتلة عام 1948 .

. حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة بير زيت .

. عمل معلماً ومشرفاً تربوياً في مدارس الحكومة من عام 63م ولغاية عام 89م .

. عمل مدرساً للغة العربية في كلية العلوم التربوية في رام الله عام 89/90م .

. عمل مديراً للجمعية الخيرية الإسلامية في البيرة من عام 93 ولغاية عام 2003م.

. مارس الرياضة لاعباً ومدرباً ومؤسساً لعدة أندية .

. له العديد من القصائد والمسرحيات الشعرية .

. فاز في الانتخابات التشريعية عام 2006م عن دائرة رام الله والبيرة .

.اعتقل عدة مرات أخرها بتاريخ 27/8/2006م .



المصدر / فلسطين أون لاين