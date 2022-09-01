فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وجهاء ومخاتير يطالبون بتنفيذ أحكام القضاء للحفاظ على السلم المجتمعي

ليفربول يوقع مع نجم لنادي برشلونة ويوفنتوس

الاحتلال يحول منتصر الشنار إلى الاعتقال الإداري

"القوى" تستقبل وفداً عشائرياً يطالب بإنفاذ الأحكام الصادرة بحق جُناة القتل العمد

وقفة بغزة تحشيداً ودعماً لخطوات الأسرى في سجون الاحتلال

الصحة بغزة: حصر تقديم خدمات كوفيد 19 بخمسة مراكز

هنية: المقاومة مستعدة لخوض معارك أخرى دفاعاً عن "الأقصى" والأسرى

الفاخوري: موضوع الأسرى والمسرى خط أحمر ولا يمكن السكوت عليه

رابط فحص نتائج توجيهي الدورة الثانية (الإكمال) الثانوية العامة 2022

العامودي: أسر الجنود سيبقى مستمراً حتى تحرير آخر أسير فلسطيني

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الفاخوري: موضوع الأسرى والمسرى خط أحمر ولا يمكن السكوت عليه

01 سبتمبر 2022 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
...
مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري

أكّد مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس ناهد الفاخوري أن موضوع الأسرى والمسرى خط أحمر ولا يمكن السكوت بالمطلق عليه، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني وفصائله سيتخذون الإجراء المناسب في سبيل نصرة الأسرى والحفاظ على منجزاتهم والدفاع عن حقوقهم أمام غطرسة السجّان.

وقال خلال حديثه على الموجة الإذاعية المشتركة التي تتصدرها إذاعة الأقصى بعنوان "موحدون ضد السجان"،:" إن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى ليس غاية بقدر ما هو وسيلة، اُضطر لخوضه حفاظاً على كرامتهم ومنجزاتهم وصد هجمة السجّان، وهو السلاح الأخير الذي يلجأ إليه الأسير الفلسطيني".

وأضاف:" إن سجون الاحتلال في حالة غليان منذ أشهر طويلة في ظل الهجمة التي تمارس على الأسرى من قبل إدارة السجون وحكومة الاحتلال بشكل ممنهج ومدروس".

ونبّه إلى أن تغول الاحتلال على الأسرى وأبناء شعبنا في الضفة المحتلة واستمرار حصار غزة، تهدف لتكون أوراقًا انتخابية لمصلحته وأن يتلاعب بها لتحقيق أهدافه وهو لم نسمح بتمريره بتاتاً.

وأردف الفاخوري:" إن حالة الغليان في داخل السجون من شأنها أن تنعكس على خارج السجون بشكل قوي وفاعل في الضفة المحتلة وغزة والقدس".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجون الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة