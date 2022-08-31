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الاحتلال يمدد اعتقال القيادي بسام السعدي

31 اغسطس 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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مدّدت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل "عوفر"، اليوم الأربعاء، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، بحجة "استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

جاء ذلك وفق بيان مقتضب لنادي الأسير، قال فيه، إن "محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مدّدت اعتقال السعدي "حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه".

وأشار إلى أن المحكمة قررت عقد جلسة للنظر في ملفه يوم 13 سبتمبر/ أيلول القادم.

وقال نادي الأسير، إن النيابة العامة "قدمت لائحة اتهام ضعيفة بحق السعدي، ولا يمكن إدانته من خلال البنود الواردة فيها".

ولم يوضح النادي مزيدا من التفاصيل حول مضمون لائحة الاتهام.

واعتقل جيش الاحتلال السعدي (61 عامًا) في الأول من أغسطس/آب الحالي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، شماليّ الضفة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #الجهاد الاسلامي #الاحتلال الإسرائيلي #بسام السعدي

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