فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخابرات السلطة تهاجم منزل المحرر "الهور" وتفشل في اعتقاله

كدفعة أولى.. (1000) أسير يشرعون بإضراب عن الطعام غدًا الخميس

الاحتلال يحوّل الحياة التعليمية في مسافر يطا إلى جحيم لا يطاق

اقتصاديون: تصريحات اشتية للاستهلاك الإعلامي وبعيدة عن الواقع

الاحتلال يعلن بناء 1250 وحدة استيطانية جديدة بـ "غيلو"

عائلة الأسير محمد الحلبي: الحكم عليه "جائر"

هل كان النبي عليه وسلم يُصلي الضحى يوما ويتركها يوما؟

"وحدات القمع" تقتحم أقسام سجن "رامون"

بحرية الاحتلال تُصادر مركبي إنارة قبالة شاطئ شمال غرب غزة

الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة (مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالصور عشرات المتطرفين بعضهم بلباس فاضح يقتحمون المسجد الأقصى

31 اغسطس 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم" المزعوم.

وشهد المسجد تواجد للمصلين والحراس وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

اقرأ أيضا:  بكيرات: الدعوات لاقتحام الأقصى "محاولة يائسة" لإيجاد "موطئ قدم" للاحتلال فيه

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

photo_2022-08-31_10-20-12.jpg


photo_2022-08-31_10-20-08.jpg


photo_2022-08-31_10-20-01.jpg


photo_2022-08-31_10-20-04.jpg


photo_2022-08-31_10-19-57.jpg


photo_2022-08-31_10-19-51.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #مستوطنين #متطرفين #تهويد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة