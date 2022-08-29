تقارير إيطالية تتحدث عن آخر تطورات أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد

قالت تقارير إيطالية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، يقترب من الانتقال إلى نادي نابولي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفق صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة مانشستر يونايتد وافقت على انتقال رونالدو لصفوف نابولي لمدة عام على سبيل الإعارة، مع تحمل الفريق الإيطالي راتبه بالكامل، وذلك بعدما كان اليونايتد رافضاً لفكرة رحيل اللاعب عن صفوفه، في الفترة الأخيرة.

ويرغب نابولي في الحصول على خدمات رونالدو خلال الانتقالات الصيفية الجارية، أملاً في العودة للمنافسة على بطولة الدوري الإيطالي.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يعني أن إعارة النجم البرتغالي إلى نابولي سيتبعها خطوة تمديد عقده مع الشياطين الحُمر، لمدة موسم واحد على الأقل.

ولم ينجح رونالدو في تسجيل أي هدف مع اليونايتد خلال الموسم الجاري ببطولة الدوري الإنجليزي، وذلك نظراً لمشاركته دقائق معدودة في المباريات، بسبب عدم اعتماد إيريك تين هاغ مدرب الشياطين الحُمر عليه في تشكيله الأساسي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي، الخميس المقبل، على ملعب كينغ باور، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

المصدر / وكالات