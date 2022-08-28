الاحتلال يؤجّل محاكمة السعدي حتى نهاية الشهر

أجلت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم الأحد، جلسة محاكمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ الأسير بسام السعدي حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي أنّ الاحتلال أجّل محاكمة الشيخ بسام السعدي حتى 31 أغسطس الجاري.

وقدّمت نيابة الاحتلال، الخميس الماضي، لائحة اتهام بحقّ القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، شملت ما أسمته سلطات الاحتلال بـ"التحريض على إسرائيل" و"الإرهاب"، بالإضافة إلى أنّ القيادي السعدي قام بانتحال شخصية أخرى، والانتماء لتنظيم أسمته بـ"محظور"، وتلقّي أموال من عناصر في "الجهاد" من قطاع غزة.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت القيادي السعدي من منزله بطريقة همجية بعد الاعتداء عليه في الثاني من أغسطس الجاري، أُصيب على إثرها بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين