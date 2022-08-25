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للمرة الرابعة.. الاحتلال يمدد اعتقال القيادي "السعدي"

25 اغسطس 2022 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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القيادي السعدي من داخل محكمة الاحتلال

مددّت محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي حتى يوم الأحد القادم، وهي المرة الرابعة التي تمدّد فيها المحكمة ذاتها اعتقاله.

واعتقل السعدي في 1 أغسطس/ آب الجاري بعد اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي 11 أغسطس الجاري، مددت محكمة الاحتلال اعتقال السعدي لمدة 6 أيام، ثم مددته مرة ثانية لنفس المدة في 16 من الشهر نفسه، كما مددت اعتقاله في 21 اغسطس الجاري، لمدة 5 أيام، بحجة استكمال التحقيق معه.

وطرح اسم "السعدي" خلال جولة التصعيد الأخيرة بقطاع غزة في الخامس من أغسطس الجاري والتي امتدت لـ3 أيام، حينما اشترطت الجهاد الإسلامي الإفراج عنه لوقف إطلاق النار مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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