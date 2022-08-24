المقدسي "أبو رموز" يهدم منزله ذاتيًّا في رأس العامود

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، المواطن المقدسي فرج أبو رموز على هدم منزله في حي رأس العامود في سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة قوات الشرطة منزل عائلة أبو رموز صباح اليوم، وهددت بالشروع بهدم المنزل وفرض تكاليف الهدم على العائلة، ما اضطر المقدسي أبو رموز على تنفيذ قرار الهدم بأيديهم.

ويعيش أبو رموز في منزله منذ 7 سنوات، وأصدرت البلدية قبل عدة أشهر قرار الهدم وتمكن من تأجيله حتى صدر القرار النهائي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت 300 مبنًى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، وحتى شهر يونيو.

ونفّذت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عمليات هدم طالت منشآت فلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامنًا مع تجدد الاعتداءات التي يشنها المستوطنون ضد ممتلكات الفلسطينيين.

وهدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية ومغسلة مركبات في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وتعود ملكية المنشأة الزراعية الواقعة في منطقة “اللحف” للمواطن رضا توفيق عودة، ومقامة على مساحة تقدر بـ120 مترًا منذ 30 عامًا، وبداخلها مواشي وطيور.

وتعود ملكية مغسلة المركبات للمواطن صلاح فخري، وتقع بالقرب من الشارع الرئيسي في مدينة نابلس.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلًا ومنشآت سكنية وزراعية في منطقة الوادي الأحمر شمال قرية فصايل، وهي قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخص.

وهدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر ماشية لست عائلات تسكن المنطقة، وهي عائلات عواد سليمان مليحات، وسليمان سلمان مليحات، وعطا إبراهيم سويدات، وسليمان عطا سويدات، وإسماعيل سواركة، وإبراهيم سليمان أبو عروج.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلًا قيد الإنشاء في قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، للشقيقين سلامة وجاد الله أحمد زبيدات؛ بحجة عدم الترخيص.

المصدر / فلسطين أون لاين