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عائلة مقدسية تهدم منشآتها التجارية قسرا بأمر من الاحتلال

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بالصور عائلة مقدسية تهدم منشآتها التجارية قسرا بأمر من الاحتلال

23 اغسطس 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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العائلة المقدسية أبو السعود هدم منشآتها التجارية بأمر من الاحتلال

هدمت عائلة مقدسية، اليوم الثلاثاء، منشآت تجارية لها، في حي رأس العامود بسلوان، جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت اللجنة الشعبية في رأس العامود، عبر بيان صحفي، أن "قوات الاحتلال أجبرت عائلة أبو السعود، على هدم قاعدة منشآت تجارية تملكها العائلة، والواقعة في منطقة رأس العامود".

وذكرت اللجنة "قوات الاحتلال أجبرت العائلة على هدم المنشآت بعد تهديدها بهدم الكراج، وتغريمها التكاليف في حال نفذت طواقم بلدية الاحتلال الهدم، إلى جانب غرامات مالية باهظة بذريعة عدم الترخيص".

وتفرض بلدية الاحتلال شروطا تعجيزية ومبالغ طائلة لحصول المقدسيين على التراخيص، التي تمتد الموافقة عليها لسنوات طويلة، وتجبرهم على تنفيذ هدم منازلهم أو جزء منها ذاتيا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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