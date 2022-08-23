الجفاف يهدد فنجان القهوة

حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، من أن انخفاض إنتاجية البن في البرازيل يمكن أن يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار البن عالميا.

ويرتبط حصاد البن في البرازيل تقليديا بدورة مدتها نحو عامين، حيث يحصد المزارعون كميات كبيرة من "أرابيكا"،و منذ عام 2021 تعاني مزارع البن في البرازيل من الجفاف والصقيع، مما حرمها من الآمال في حصاد وفير.

تعتبر حبوب قهوة أرابيكا من أكثر أنواع القهوة شهرة وانتشارًا في العالم، وهي نوع من المشروبات المصنوعة من حبوب البن العربي حيث يتم إنتاج 80٪ من القهوة في العالم من حبوب بن أرابيكا.

وتقول الصحيفة، في تقرير اليوم، البرازيل مهمة لسوق البن العالمي لأنها إلى حد بعيد أكبر مصدر في العالم، في الوقت نفسه، أضر الطقس السيئ أيضًا بصناعة البن في كولومبيا المجاورة، وهي منتج رئيسي آخر.

تقول منظمة القهوة الدولية إن الاستهلاك العالمي سوف يسبق الإنتاج للعام الثاني على التوالي.

وبسبب التوقعات السلبية بدأت العقود الآجلة للقهوة في عام 2021 في الصعود وتحطيم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها على مدى 10 سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة للقهوة (البن) في عام 2021 وأوائل هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى في 10 سنوات تقريبا، عند 2.58 دولار للرطل في فبراير 2022، ثم تراجعت إلى حوالي 2.23 دولار للرطل، لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخيرة.

من جهتها تستبعد وكالة "فيتش" أن الأسعار سترتفع أكثر، لكنها تشير إلى أن انخفاض الصادرات البرازيلية، إلى جانب نقص مخزون المستودعات، سيبقي الأسعار في حالة زيادة.

وزادت وكالة "فيتش" مؤخرا توقعاتها لسعر بن أرابيكا إلى 2.15 دولار للرطل لبقية هذا العام، وهو مستوى أقل قليلا من المستويات الأخيرة.

أكبر منتجي القهوة في العالم الدول التالية:

1- البرازيل

تتصدر البرازيل إنتاج البن، إذ تنتج بمفردها 37.4% من إمدادات البن في العالم، بما يتجاوز 3 ملايين طن.

وتتمتع العديد من المناطق في البرازيل بمناخ ملائم تماماً لزراعة البن، تغطي مزارع البن حوالي 27 ألف كيلومتر مربع من البرازيل، وتقع غالبيتها في ميناس جيرايس وساو باولو وبارانا.

كما يعد البلد مؤثراً جداً في إنتاج البن لدرجة أن أكياس الخيش التي يبلغ وزنها 60 كيلوغراماً والمستخدمة تاريخياً لتصدير الحبوب من البرازيل لا تزال هي المعيار العالمي لقياس الإنتاج والتجارة.

2- فيتنام

وجدت فيتنام مكاناً مناسباً في السوق الدولية من خلال التركيز بشكل أساسي على حبوب روبوستا الأقل كُلفة، يمكن أن تحتوي حبوب الروبوستا على ما يصل إلى ضعف كمية الكافيين الموجودة في حبوب أرابيكا، ما يمنح القهوة مذاقاً أكثر مرارة.

ورغم زراعة القهوة في المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، فقد ارتفع الإنتاج بشكل كبير خلال التسعينيات.

وتستحوذ فيتنام على أكثر من 40% من إنتاج العالم من حبوب الروبوستا، بينما يستحوذ إنتاجها الإجمالي على 17.1% من الإنتاج العالمي للقهوة 1.7 مليون طن في عام 2020.

3- كولومبيا

ساعدت حملة إعلانية شهيرة ظهر فيها مزارع قهوة خيالي يدعى خوان فالديز على تصنيف كولومبيا كواحدة من أشهر الدول المنتجة للقهوة. وتعتبر القهوة الكولومبية مشروباً مرغوباً فيه، وتتميز بنكهاتها العطرية والخفيفة.

ووفق تقرير الموقع الأمريكي، تستحوذ كولومبيا على إنتاج 8.4% من الإنتاج العالمي بما يعادل 858 ألف طن.

4- إندونيسيا

تأتي بعض من أندر أنواع القهوة في العالم الغربي من إندونيسيا، بما في ذلك قهوة الزبّاد أو كوبي لواك، وهي قهوة إندونيسية نادرة وباهظة الثمن تكلف ما بين 35 إلى 100 دولار للفنجان الواحد، وتُعد من أغلى أسعار القهوة.

وتستحوذ إندونيسيا على 7.1% من الإنتاج العالمي بما يعادل 720 ألف طن.

5- إثيوبيا

تشتهر إثيوبيا بحبوب البن ذات النكهة الكاملة والمتواضعة والقوام الكامل، وهي الدولة التي قدمت للعالم نبات البن العربي الذي يعتبر اليوم هو الأكثر مبيعاً في المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء العالم.

وتستحوذ إثيوبيا على 4.3% من الإنتاج العالمي في عام 2020 بما يعادل 438 ألف طن.

الدول المصدرة

وبالنسبة لأكبر الدول المصدرة للقهوة، البرازيل تتصدر المشهد أيضا بصادرات تجاوزت 4.5 مليار دولار في عام 2019، تليها سويسرا بصادرات بتجاوزت 2.5 مليار دولار خلال نفس العام.

واحتلت ألمانيا المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للقهوة بصادرات بلغت نحو 2.4 مليار دولار.

المصدر / وكالات