مطلوب رسام معماري للعمل في بلدية خان يونس

إعلان توظيف صادر عن بلدية خان يونس تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة رسام معماري للعمل بالدائرة الفنية بالبلدية وفقاً لما يلي:

- الغرض من الوظيفة: القيام بأعمال الرسم المعماري للمخططات المعمارية والهندسية والاستعلام والكشف الميداني لكافة الأعمال الهندسية.

- شروط شغل الوظيفة

1 - أن يكون حاصلاً على دبلوم ( سنتان ) هندسة معمارية من جامعة أو كلية معترف بها ، وبتقدير لا يقل عن 75%

2 - أن يكون حاصل في شهادة الشامل.

3 - أن يكون لديه خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات موثقة .

4 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً .

شروط عامة

1 - أن يكون حاصل على عضوية سارية المفعول من نقابة المهن الهندسية.

2 - أن يتقن برامج الرسم المعماري ثنائي وثلاثي الأبعاد ولا سيما برامج الأوتوكاد و حاصل على دورات في البرنامج.

- يفضل أن يكون حاصلاً عى دورات في GIS 3

4 - يفضل أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة.

5 - يفضل أن يكون لديه إلمام باللغة الانجليزية ( محادثة- كتابة- قراءة ) .

6 - يفضل أن يكون لديه إلمام جيد بقوانين التخطيط والبناء المعمول بها في قطاع غزة.

7 – أن يكون مهتماً بمواكبة مستجدات العمل الهندسي.

شروط خاصة

1. الإلمام بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني.

2. أن يكون لديه القدرة على المرونة والقدرة على تحمل ضغوط العمل واستيعاب الآخرين.

3. أن يكون لدى المتقدم المهارات الإدارية والقانونية التي تؤهله لأداء المهام الوظيفية المطلوبة منه.

4. أن يكون متفرغاً تماماً لشغل هذه الوظيفة ، والعمل بعد ساعات الدوام الرسمي إذا لزم الأمر.

5. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

6. تأدية ما يُسند إليه من مهام إضافية.

طريقة التسجيل

- تقديم الطلبات: تقدم الطلبات المستوفاة للشروط مُرفقة بالمستندات الآتية من خال الموقع الالكتروني للبلدية

http://eservices.khanyounis.mun.ps/

- صورة عن المؤهات العلمية ( أو معادلات الشهادات ) .

- صورة عن إثبات الشخصية ( هوية، جواز سفر )

- صورة عن شهادة الميلاد.

- صورة عن الخبرات+ الدورات التدريبية+ السيرة الذاتية+ صورة شخصية.

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الأحد الموافق 04/09/2022

ملاحظات مهمة:

- سيتم الإعلان عن موعد الاختبار والإجراءات الأخرى في وقت لاحق ومن

خال النشر على موقع البلدية الالكتروني وبرسالة نصية sms

- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشرو ط من قبل لجنة مختصة.

- للاستفسار، الاتصال على هاتف البلدية رقم ( 115 ) ، أو جوال رقم 0597200192 قسم شئون الموظفين "خلال أوقات العمل الرسمية".