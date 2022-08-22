"الشرطة المجتمعية" بغزة تُنهي عددًا من الخلافات المالية والأسرية

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية في غزة، اليوم الإثنين، عددًا من الخلافات المالية والأسرية في محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

ففي خانيونس، أنهت دائرة الشرطة المجتمعية "قسم مركز خانيونس" أربع خلافات مالية وأسرية، بلغ مجموعها 3300 شيكل.

وفي محافظة رفح أنهت دائرة الشرطة المجتمعية خلافًا حول إرث قُدّرت قيمته بـ 10 آلاف دينار، موضحة أنها استقبلت شكوى من المشتكية "و، ع"، تدِّعي فيها أنّ لها ميراثًا عند شقيقها "م، ع" حول قطعة أرض ومنزل قيمته 10 آلاف دينار.

وذكرت الشرطة المجتمعية، أنها جلست مع أطراف الخلاف وتعرفت على حقيقة الخلاف، مشيرة إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة في إنهاء الخلافات، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين