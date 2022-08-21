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الاحتلال يمدد اعتقال القيادي بالجهاد الإسلامي بسام السعدي

21 اغسطس 2022 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
رام الله/ فلسطين:

مددت محكمة إسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، اعتقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي بسام السعدي حتى يوم الخميس المقبل 25 آب/أغسطس الجاري؛ لتقديم لائحة اتهام بحقه.

وقال موقع "واي نت" العبري:" إن نيابة الاحتلال الإسرائيلي قدمت مذكرة، كبداية لتقديم لائحة اتهام ضد السعدي الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري".

وفي 1 آب/أغسطس الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القيادي السعدي، وصهره أشرف الجدع من منزله في مخيم جنين.

والأسير السعدي من مخيم جنين، وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، واعتقل سابقاً عدة مرات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف الحركة، إذ أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 10 أعوام.

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