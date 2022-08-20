طالع الرابط.. رسائل المنحة القطرية تصل للمنتفعين في قطاع غزة

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في إرسال رسائل "المنحة القطرية" إلى الأسر المتعففة في قطاع غزة، لاستلامها يوم غدٍ الأحد.



وسيتمكن المواطن من صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو من خلال استلام الكود، ثم يتوجه إلى المولات التجارية أو محلات الصرافة لاستلام المنحة القطرية.

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط فحص والاستعلام عن المنحة القطرية الـ 100 دولار (بقيمة 310 شواقل)،على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية على الرابط التالي: انقر هنا

يشار إلى أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، قال في وقت سابق، أن "المساعدات النقدية ستقدم، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، لنحو 100 ألف أسرة، من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة".



وأضاف أن "عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري".



وتُقدم دولة قطر مساعدات مالية لسكان غزة، بشكل شهري، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.



ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية متردية؛ جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ صيف 2006.

المصدر / فلسطين أون لاين