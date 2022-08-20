فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مصر.. بيراميدز يرجئ تتويج الزمالك بفوز ساحق على سموحة

قاعة "السلام".. الاحتلال يهدم "متنفس الفرح" الوحيد في العيساوية

الحركة الأسيرة تعلن بدء خطوات تكتيكية لمواجهة إجراءات إدارة السجون

صحيفة تكشف عن إجراءات احترازية يتخذها "حزب الله" لمنع أي مفاجئة (إسرائيلية)

طالع احصائية عمل حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

هل من نور في نهاية النفق؟

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالسماح لـ7 منظمات فلسطينية مواصلة عملها

إذاعة الأقصى تطلق خطة برامجية جديدة بعنوان "القدس هي المحور"

53 سنة و"الحرائق" في المسجد الأقصى لا تتوقف!

الأسير "الكرد".. أصابه الاحتلال بالشلل وإدارة سجونه تهمله طبيًّا

أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

20 اغسطس 2022 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

دخل الأسير بشار حسين فارس شواهنة (48 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة المحتلة، اليوم السبت، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسير شواهنة محكوم بالسجن 28 عاماً، ومعتقل منذ عام 2003، والاحتلال هدم منزله خلال اعتقاله، وتوفي والده وهو في الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعه.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #بلدة السيلة الحارثية #أسير من جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة