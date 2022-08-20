أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير بشار حسين فارس شواهنة (48 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة المحتلة، اليوم السبت، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسير شواهنة محكوم بالسجن 28 عاماً، ومعتقل منذ عام 2003، والاحتلال هدم منزله خلال اعتقاله، وتوفي والده وهو في الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعه.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين