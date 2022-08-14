السياحة: 7 آلاف معلم وموقع أثري في فلسطين

أكّد وكيل وزارة السياحة والآثار، صالح طوافشة، اليوم الأحد، وجود نحو 7 آلاف معلم وموقع أثري في فلسطين، يسيطر الاحتلال على 55-60% منها بشكلٍ كامل.

وقال طوافشة، في حديث صحفي: "إنّ الاحتلال ماضٍ في اعتداءاته المستمرة على التراث الوطني الفلسطيني بشكل ممنهج ومكثف في الآونة الأخيرة، في إطار السيطرة على التراث الوطني وسرقة الآثار الموجودة في المواقع الأثرية وتراثنا الوطني، وهذا يأتي أمام كل العالم وفي وضح النهار".

وتابع: "يقوم الاحتلال بالتنقيب غير الشرعي وسرقة الآثار في معظم المحافظات الفلسطينية، مستعرضًا منها، في الخليل في تل رميدة، وأعمال في سبسطية مثل تل فريديس وتل سلون في محافظة نابلس ، وكذلك المواقع الأثرية في سلفيت و رام الله ".

وأشار إلى وجود متابعة حثيثة مع المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في حقل التراث هناك مراسلات دائمًا تقوم بها الوزارة مع منظمة اليونسكو التي نزودها بتقارير كاملة عما يجري في قطاع التراث الثقافي.

وختم بالقول: "خاطبنا اليونسكو والعديد من المنظمات الدولية حول ذلك وطالبناهم بالتدخل لوقف الاعتداء على مواقعنا الأثرية، وإلزام الاحتلال على وقف سرقته لآثارنا وتشويه الحقيقة".

المصدر / فلسطين أون لاين