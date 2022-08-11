الأسير يوسف الباز يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأنّ الأسير الشيخ يوسف الباز (٦٤ عامًا)، وهو امام مسجد اللد الكبير بالداخل المحتل، شرع في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم.

وأوضحت الهيئة أنّ الباز شرع في الإضراب عن الطعام بعد أن قررت ما تسمى محكمة صلح الاحتلال الإفراج عنه اليوم، ولم يتم ذلك بعد استئناف ما يسمى المحكمة المركزية، بعد اعتراض جهاز الشاباك على قرار الافراج.

وكان الباز قد اعتُقل يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي من بيته في مدينة اللد، وذلك بزعم "التحريض على قوات الأمن"، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس .

ويواجه الباز ملفين قضائيين يتمحوران حول مزاعم بـ"التحريض"، الأول خلال أحداث "هبة الكرامة"، التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، والثاني حول ادعاءات "التحريض على قوات الأمن"، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، خلال شهر رمضان الأخير.

وكانت محكمة صلح الاحتلال في الرملة قد فرضت، يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي، الحبس الفعلي لمدة 20 شهرا على الباز، بعد أن أدانته، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2018، بزعم "الاعتداء على مواطن يهودي من اللد".

المصدر / فلسطين أون لاين