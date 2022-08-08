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استشهاد طفلة متأثرة بجراحها في قصف شمال غزة

08 اغسطس 2022 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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استشهدت، مساء اليوم الإثنين، طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها في قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الطفلة حنين أبو قايدة، متأثرة بجراحها جراء القصف الذي استهدف سيارة مدنية قرب حاجز بيت حانون، يوم السبت الماضي، وأدى إلى استشهاد جدتها المسنة.

وبحسب الوزارة، أسفر عدوان الاحتلال الذي بدأ بعد عصر الجمعة الماضية، عن استشهاد 44 مواطنا، بينهم 15 طفلًا و4 سيّدات، تضاف إليهم الشهيدة حنين، وإصابة 360 بجراح مختلفة.

وبرعاية مصرية، دخل اتّفاق وقف إطلاق النّار بين المقاومة والاحتلال، حيّز التنفيذ عند السّاعة 11:30 من مساء أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #غزة تحت القصف #الاحتلال الإسرائيلي

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