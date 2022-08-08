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اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

الاحتلال: استمرار القيود المفروضة على المستوطنين في "غلاف غزة"

08 اغسطس 2022 . الساعة 02:14 بتوقيت القدس
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قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استمرار القيود المفروضة على المستوطنين في "غلاف غزة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن موقع الجبهة الداخلية، أنه "في ختام تقييم للوضع، تقرر استمرار القيود المفروضة على المستوطنين في غلاف غزة والجنوب"، وأشار الموقع، إلى أنه "يطلب منهم العمل وفق إرشادات الطوارئ، لحين تقييم آخر صباحًا".

يُشار إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، دخل حيز التنفيذ على الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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