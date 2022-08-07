طوارئ "الخدمة العامة" تجتمع لبحث تقديم خدماتها خلال العدوان على غزة

فلسطين أون لاين

اجتمعت لجنة الطوارئ في مستشفيات الخدمة العامة لبحث آخر المستجدات والأحداث الجارية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وترأس الاجتماع رئيس مستشفيات الخدمة العامة د. محمد العكلوك وشارك فيه د. أحمد الترك رئيس مجلس الإدارة وأعضاء من المجلس والإدارة التنفيذية والطبية.

وناقشت اللجنة التحديات التي تتعلق في الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين، وآلية العمل في كافة أقسام مستشفى الخدمة العامة، في ظل الوضع الراهن وفي حال استمر هذا العدوان.

وأكد العكلوك أن مستشفيات الخدمة العامة أعدت خطة طوارئ لضمان استمرار الخدمات الطبية في مختلف الأقسام الطبية، مشيراً إلى جهوزيتها الكاملة في استيعاب الحالات الطارئة في أقسام الاستقبال والطوارئ.

ولفت العكلوك إلى أن الخدمة العامة من المؤسسات الصحية الفاعلة في القطاع والتي لها دور كبير في خدمة المرضى وستبقى مؤدية لواجبها تجاه شعبنا، رغم كافة الظروف الصعبة التي تعاني منها المؤسسة.

وشدد على أنها ستواصل تقديم خدماتها في ظل ضعف التمويل والنقص الحاد للأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة إلى النقص في الوقود لتشغيل المولدات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.

وناشد العكلوك، المؤسسات الدولية والمانحة كافة بالإسراع بدعم مستشفيات الخدمة العامة والقطاع الصحي الأهلي المساند لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى والمصابين وتزويده بما يلزم من وقود وأدوية ومستهلكات طبية عاجلة.

المصدر / فلسطين أون لاين