تظاهرات مندّدة بالعدوان على غزّة في يافا والطيبة وطمرة وعرّابة

شهدت بلدات عربيّة في الداخل المحتل، مساء اليوم الأحد، وقفات احتجاجية، مسانِدة لقطاع غزّة، وهو يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيليّ، لليوم الثالث على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد 41 مواطنا.

وشارك العشرات من أهالي الطيبة والمنطقة في وقفة احتجاجية، نُظِّمت مساء اليوم، عند مفرق الجسر في المدينة، احتجاجا على العدوان على غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعدوان على القطاع، كما رُفع العلم الفلسطينيّ، وصور الشهداء الذين أسفر العدوان عن استشهادهم.

وهتف المتظاهرون بشعارات داعمة ومساندة لقطاع غزة، كما طالبوا بالوحدة إزاء الإرهاب الإسرائيلي.

وفي يافا، شارك ناشطون في وقفة احتجاجيّة، نُظِّمت عند دوار الساعة في المدينة.

وردّد مشاركون هتافات منددة بالعدوان على القطاع، من بينها: "إسمع يا غاشم إسمع... غزة هاشم ما بتركع".

وفي طمرة، نظمت اللجنة الشعبية، مساء اليوم، وقفة احتجاجية ضد العدوان على غزة، بمشاركة أهالي ونشطاء من المدينة.

ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالعدوان، من بينها، "ارفعوا أيديكم عن غزة"، و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، بالإضافة إلى شعارات تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب.

وفي عرّابة، نظمت اللجنة الشعبية في المدينة، مساء اليوم، وقفة إسناد لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي، وذلك عند دوار الفانوس المركزي في الميدان.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واللافتات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي، وبعدوانه على القطاع المحاصَر.

















المصدر / فلسطين أون لاين