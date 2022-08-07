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11 شهيدًا في سلسلة غارات على غزة وجباليا والبريج

07 اغسطس 2022 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
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جانب من القصف الإسرائيلي الذي طال تجمعا للمواطنين قرب مفترق السامر

استشهد 11 مواطناً وأصيب أخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين وسط مدينة غزة ومدينة جباليا شمالي القطاع، وقصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وذكر مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق السامر وسط غزة، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة أخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى نقل جثث الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وفي شمالي القطاع، قصفت طائرات الاحتلال تجمعاً للمواطنين في جباليا، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين وفق مصادر محلية.

وأشارت المصادر، أن بين الشهداء عدد من الأطفال، فيما أصيب عدد آخر بجراح ونقلوا إلى مستشفيي بيت حانون والأندونيسي شمال القطاع.

وفي البريج وسط القطاع، أفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين في قصف استهدف منزل شرق المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتقاء 41 شهيدا من بينهم 15 طفلا و 4 سيدات، و 311 إصابة بجراح مختلفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#جباليا #غزة تحت القصف #الاحتلال الإسرائيلي

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