"رجال الأعمال الأردنيين" تطلق حملة تبرعات لغزة

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة تبرعات مالية "لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة" من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ودعت الجمعية، في بيان صحفي "مجتمع الأعمال" إلى "المساهمة في الحملة، تقديرًا للتضحية الكبيرة التي يقدمها إخواننا في فلسطين الأبية في الدفاع عن المقدسات الدينية وحقهم في وطنهم، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية".

وأكدت أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتخويف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني هو امتداد لمعاناة امتدت لسنوات عديدة، عكست قصة كفاح عظيمة للشعب الفلسطيني الصامد والشامخ".

وأشارت إلى أن "القضية الفلسطينية قضية عربية، يتوجب علينا جميعا الدفاع عنها بجميع الوسائل والطرق المتاحة".

ودانت "رجال الأعمال الأردنيين"، باسم "مجتمع الأعمال" الأردني، "العدوان الإسرائيلي السافر على الأهل في قطاع غزة، وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح".

وطالبت بـ"باتخاذ موقف واضح وحاسم لوقف هذه الاعتداءات"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل المسؤولية، والتعاون في سبيل إيقاف هذه الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، ووضع حد لهجمات قوات الاحتلال التخريبية".

في سياق متصل، قال قائد "قوة المستشفى الميداني الأردني" في غزة، العقيد صادق بني نصر، الأحد، إن "المستشفى جاهز بجميع كوادره الطبية والتمريضية للتعامل مع أي حالة تراجع المستشفى".

وأكّد بني نصر، في بيان مقتضب، وجود "مخزون كافٍ من الوقود والمولدات لإدامة العمل في المستشفى".

ويتواصل، منذ عصر الجمعة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي الحربي على قطاع غزة، ووصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان، إلى 31 شهيدًا، إلى جانب إصابة نحو 265 آخرين بجراح متفاوتة.

المصدر / وكالات