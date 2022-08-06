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محدث بالفيديو والصور 24 شهيداً .. حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

06 اغسطس 2022 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، غارة على منطقة الشعوت غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية إرتقاء شهيد وانتشال أكثر من 30 إصابة معظمهم من النساء والأطفال جراء القصف الإسرائيلي على مخيم "الشعوت" في رفح.

ونعت سرايا القدس الشهيد  زياد المدلل نجل القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل الذي ارتقى نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلته في رفح.

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بذلك؛ يرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 24 شهيدًا من بينهم 6 أطفال وسيدة ومسنة و203 إصابات بجراح مختلفة خلال العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة تحت القصف

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