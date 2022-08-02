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أشادت بمقاومة جنين ومخيمها

حماس تنعى الشهيد ضرار الكفريني

02 اغسطس 2022 . الساعة 00:49 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الشهيد الفتى "ضرار رياض الكفريني" (17 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء التصدي البطولي لاقتحامهم مخيم جنين مساء الإثنين.

وأضافت حماس، في بيان، أن العدوان الهمجي على جنين، وما تخلله من اعتقال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وأهله بالضرب، سيشعل المقاومة التي ستلاحق الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المباركة.

وأشادت، بمقاومة جنين ومخيمها وأهلها الصامدين، مؤكدةً أنّ شلال الدم الفلسطيني المتدفق على تراب الوطن السليب سيبقى نبراساً يضيء لشبابنا الثائرين طريق الانتفاضة المباركة نحو التحرير والعودة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #الضفة #بسام السعدي

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