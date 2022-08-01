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في تجاوز خطير.. "الوقائي" يعتقل الفتاة ميسون عرار من مستشفى رام الله

01 اغسطس 2022 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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في تجاوز خطير أقدم الأمن الوقائي على اعتقال الفتاة ميسون عرار من رام الله

اعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفتاة ميسون ناصر عرار من باب مستشفى رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد الأسير المحرر عبد الله عرار، في تصريح لوكالة "شهاب" اليوم الإثنين، أنّ قوة من وقائي رام الله اعتقلت شقيقته ميسون عند خروجها من مستشفى رام الله، إذ تُرافق والدتي مريضة القلب في المستشفى والتي تمكث فيها منذ أيام.

وأوضح "أنّ وقائي رام الله طلب استدعاء شقيقتي ميسون لكنها رفضت الذهاب"، موضحًا أنّ الوقائي يزعم تحويل شقيقته أموالًا إلى أسرى داخل السجون.

وأشار عرار إلى أنّ شقيقته ميسون، ترعى والدته المريضة، وتُرافقها في المستشفى، ومع اعتقالها فإنّ هناك خشية من تدهور الحالة الصحية لوالدته.

وحذّر عرار جهاز الأمن الوقائي من المسّ بشقيقته، مؤكدًا أنهم يعرفون من اعتقلها ومن يُحقّق معها، ولن يتم التهاون مع أيّ يدٍ تمتدُّ عليها.

المصدر / وكالة شهاب
#رام الله #الاعتقال السياسي #ميسون عرار

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