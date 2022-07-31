بحث بالأسماء .. نتائج توجيهي (الثانوية العامة) فلسطين 2022

أطلقت الصفحة الخاصة للبحث والاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين _ توجيهي.

ويمكن الوصول إلى رابط فحص نتائج توجيهي بالأسماء وأرقام الجلوس واسم العائلة من هنا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس السبت، نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2022 (توجيهي).

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وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، إن عدد المتقدمين في كافة الفروع بلغ (85302) طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107، بنسبة بلغت (68.12%)، موزعين على كل الفروع.

المصدر / فلسطين أون لاين