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أسير من جنين يدخل عامه ال20 في سجون الاحتلال

27 يوليو 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير أحمد مصطفى أحمد شيباني (49 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت شيباني بتاريخ 27/7/2003، وخضع للتحقيق لأكثر من شهرين، حيث وجهت له مخابرات الاحتلال تهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

وقال خلال تصريحات صحفية: إن "محكمة الاحتلال العسكرية، أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و10 سنوات إضافية".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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