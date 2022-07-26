"الجهاد" تدين تدمير الاحتلال منزلي الأسيرين مرعي وعاصي

دانت حركة الجهاد الإسلامي جريمة الاحتلال في استهداف منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي من قراوة بني حسان غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "إن إقدام الاحتلال على هدم المنازل هو امتداد لسياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا، ومحاولة بائسة لاستعادة صورته المنهارة أمام مقاومتنا، وإرهاب دولة مكشوف ومفضوح أمام المجتمع الدولي الذي يتعامى عن هذا العدوان".

وأضاف البيان :"نؤكد أن محاولات قادة العدو صناعة انتصارات وهمية على حساب منازل المقاومين أثبتت فشلها بقوة وعزيمة شعبنا الذي يواصل معركة الصمود والدفاع عن حقوقه المشروعة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا المحتلة".

وأكدت الجهاد، أن شعبنا الصابر على امتداد عقود من الصراع، أثبت أن سياسة هدم المنازل لن تنال من روح المقاومة المشتعلة في كل مدننا وقرانا، ولن تؤثر في عزم المقاومين ويقينهم الحتمي بالانتصار على الاحتلال.

ودعت إلى مزيد من التلاحم والتعاون بين أبناء شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى، والوقوف صفاً واحداً خلف إخوانهم وأبنائهم المقاومين المستمرين في نهج المقاومة طريقاً وحيداً لكبح جماح الاحتلال عن شعبنا الأعزل.

وتوجهت بالتحية لأبناء شعبنا ولعائلتي مرعي وعاصي وللأسرى كافة، الذين يقدمون نماذج البطولة، ويضربون أروع الملاحم في الصمود والمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين