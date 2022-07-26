عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحراسة مشددة

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، في إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال".

وأضافت أن "المستوطنين نظموا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا شعائر تملودية قبالة مسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة".





وأشارت الدائرة إلى أن "شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وفرضت تقييدات على تحركهم وتنقلهم في ساحات الحرم خلال اقتحامات المستوطنين".

وتخطط "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، والذي يوافق التاسع من آب/أغسطس المقبل، وفق التقويم العبري.

ويتعرض المسجد الأقصى لاعتداءات واقتحامات يومية من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال تهدف إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.





وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى القدس والأقصى والرباط فيه، على مدار أيام الأسبوع، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.





المصدر / فلسطين أون لاين