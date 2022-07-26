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سيغيب عن مواجهة برشلونة.. يوفنتوس يعلن إصابة بوجبا

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سيغيب عن مواجهة برشلونة.. يوفنتوس يعلن إصابة بوجبا

26 يوليو 2022 . الساعة 04:16 بتوقيت القدس
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قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين إن بول بوجبا يعاني من إصابة في الركبة وسيغيب عن مواجهة برشلونة الودية في دالاس يوم الثلاثاء.

ولم يوضح يوفنتوس فترة غياب بوجبا، لكنه أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 29 عاما سيخضع للكشف بواسطة طبيب متخصص في الساعات المقبلة.

وأضاف يوفنتوس في بيان “بعد الشكوى من ألم في الركبة اليمنى، خضع بول بوجبا لكشف بالأشعة وأوضحت وجود إصابة في الغضروف”.

وربما سيغيب اللاعب الفرنسي، العائد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، عن مواجهة ساسولو في انطلاق الدوري في 15 أغسطس آب.

المصدر / وكالات
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