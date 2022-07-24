نقابة موظفي جامعة القدس: إطلاق النار على الشاعر "عمل إجرامي"

أدانت نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس الاعتداءات المتكررة التي تطال الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية، واعتبرت ما حصل من إطلاق النار على الزميل الأخ الدكتور ناصر الدين الشاعر "عملاً إجرامياً وخارج عن أعرافنا وأخلاقنا الدينية والوطنية".

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، إن ما يحدث من استهداف متكرر للقامات العلمية والأكاديمية في الجامعات هو أمر لا يمكن السكوت عليه ولا المرور عنه بدون حساب أو عقاب.

وأشار البيان، إلى الاعتداءات التي طالت جامعة القدس ذاتها، لافتاً إلى مهاجمة نائب رئيس الجامعة قبل فترة، أمام منزله وبين عائلته.

وطالبت النقابة، بملاحقة الفاعلين لمثل هذه الجرائم واعتقالهم وضمان تقديمهم للمحاكمة وتطبيق القانون حتى ينالوا عقابهم.

كما طالبت بحماية وصون الحريات العامة والحقوق الاساسية المكفولة بالقانون والحفاظ على السلم الأهلي.

المصدر / فلسطين أون لاين