جماهير غفيرة تُشيّع جثماني الشهيدين "العزيزي وصبح" في نابلس

شيّعت جماهير غفيرة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الأحد، جثماني الشهيدين محمد العزيزي وعبد صبح، الذين ارتقيا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة القديمة.

واستشهد فجر اليوم المقاومان، محمد بشار عزيزي 25 عاماً بعد إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، والشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح 28 عاماً برصاصة في الرأس خلال اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال استمرت لساعات في البلدة القديمة بنابلس.

وشارك المئات في جنازة تشييع جثماني الشهيدين "العزيزي وصبح"، بعد وداعهم من ذويهم، وسط هتافات منددة بالجريمة تطالب بالقصاص والانتقام لهما.

وذكرت مصادر محلية أن أفرادًا من الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تسللوا إلى داخل حي الياسمينة، ثم تبعتهم قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث حاصرت على الفور أحد الأبنية في الحي، واندلعت في تلك الأثناء اشتباكات مسلحة عنيفة داخل الحي استمرت لنحو 3 ساعات.

وأفادت المصادر ذاتها بإصابة 6 مواطنين، بينهم اثنان في حالة الخطر (إصابة في الرأس وأخرى في الظهر)، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس.

ونعت الفصائل الفلسطينية الشهيدين ودعت إلى تعزيز ودعم المقاومة بالضفة الغربية حتى تغدو سدًا منيعًا على المداهمات والاعتقالات كما هو الحال في قطاع غزة.















المصدر / فلسطين أون لاين