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مانويل نوير يغضب سائق تاكسي قطع 120 كيلومترا ليعيد له محفظته

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مانويل نوير يغضب سائق تاكسي قطع 120 كيلومترا ليعيد له محفظته

22 يوليو 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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أثار مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، غضب سائق تاكسي منه؛ بسبب عدم تقديره بالمكافأة اللازمة بعد إعادة محفظته له.

وقطع سائق الأجرة الألماني هازر اس، ما يقارب 75 ميلا (120 كيلو مترا) لتسليم المحفظة إلى مانويل نوير، بعدما نسيها الأخير داخل سيارته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أنه رغم أن المحفظة تحتوي على حوالي 800 يورو، لكن نوير لم يمنح سائق التاكسي إلا قميص بايرن ميونخ فقط، مكافأة على أمانته، وهو ما لم يعجب الأخير.

ويقول هازر إس: "ما منحني إياه نوير شيء يدعو للسخرية، لديّ 4 أطفال. ما الذي سأفعله بالقميص؟".

ونقل سائق التاكسي نوير وصديقه من أوديونسبلاتز في ميونخ إلى مجمع سكني في منطقة ليهيل، لكنه لم يدرك أن من يستقل حافلته هو الحارس الأسطوري، إلا عندما وجد محفظته، وفي وقت لاحق من اليوم ذاته.

وزعم سائق الأجرة أنه أنفق 400 يورو لإعادة محفظة مانويل نوير.

وبموجب القانون في ألمانيا، يحق لأي شخص يعيد ممتلكات بقيمة 500 يورو الحصول على 5 بالمئة من قيمتها، و3 بالمئة إضافية للممتلكات التي تزيد قيمتها عن ذلك.

ولكن بعد أن قطع مسافة 120 كيلومترا لإعادة المحفظة، يشعر السائق بالظلم؛ لأنه لم يظهر نوير أي امتنان إضافي له.

#رياضة #مانويل نوير #سائق تاكسي

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