تعرف على السبب..  خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

فقد حصل النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز بها عام 2018.

كما حقق محمد صلاح ألقاب فردية أخرى خلال الموسم حيث فاز بجائزة اللاعب الأفضل في الموسم في فريق ليفربول.

وتوج المهاجم المصري بجائزة هداف "البريمير ليغ" للمرة الثالثة، وذلك بالمناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام.

كما ساهم هداف ليفربول مع فريقه في المنافسة على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حتى الوهلة الأخيرة، ونجح في الفوز مع ليفربول بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في 51 مباراة مع "الريدز" في الموسم الماضي، وسجل من خلالها 31 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليكون صانع الألعاب الأفضل في الدوري الإنجليزي إضافة إلى لقب الهداف.

ووفقا للتسريبا فإن ترتيب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة، أتت على الشكل التالي:

1- السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ)

2- المصري محمد صلاح (ليفربول)

3- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

4- الجزائري رياض محرز(مانشستر سيتي)

5- الإيفواري سيباستيان هالر (أياكس)

6- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

7- الكاميروني فينسنت أبو بكر (النصر)

8- الغيني نابي كيتا (ليفربول)

9- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)

10- الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون).

وسيقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF" للأفضل في القارة السمراء خلال موسم الماضي (2021-2022) غدا الخميس، في المغرب

المصدر / وكالات