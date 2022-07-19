مدرب مانشستر يونايتد يكشف موقفه من بقاء رونالدو

علق الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق، وأداء "الشياطين الحمر" في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.

وأضاف: "الوضع لا يزال كما هو، كما أنه يملك خيارا للبقاء في مانشستر يونايتد لموسم آخر".

ويغيب رونالدو عن جولة فريق "الشياطين الحمر" في تايلاند وأستراليا استعدادا للموسم الجديد، وأرجع مانشستر يونايتد ذلك لأسباب عائلية.

بينما تشير تقارير إعلامية، إلى أن رونالدو يرفض الاستمرار مع الفريق الإنجليزي حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكد تين هاج أنه ليس قلقا من غياب كريستيانو لأنه يتدرب بمفرده وهو محترف كبير، بقوله: "سيكون في الحالة البدنية الملائمة.. ليس لدي أي شك".

وبخصوص ما إذا كان النجم البرتغالي سيعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل، رد المدرب الهولندي، قائلا: "لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال. لا أعرف".

وتطرق تين هاج للفترة الإعدادية الحالية لمانشستر يونايتد، بالقول: "أعتقد أن المجموعة تتفاعل بشكل جيد، في كل حصة تدريبية يقدمون أقصى ما لديهم، ونقلوا ذلك إلى المباريات".

وتابع: "لم أشعر بالرضا بعد، لا يزال بإمكانهم تقديم المزيد، ولكن لن يحدث ذلك في ليلة واحدة، هذه عملية تتطلب الوقت، الهدف أن يصبحوا في حالة بدنية أفضل من الآن، نحن نبني ذلك، وهذه أيضا مسؤولية اللاعبين".

وأتم: "نحن في البداية والأمر يحتاج إلى الوقت، نحتاج لفترة إعداد كاملة، ولكني أعرف أيضا أننا لن نكون مستعدين في بداية الموسم، وأعرف أيضا أننا بحاجة لتحقيق النتائج منذ البداية".

المصدر / وكالات