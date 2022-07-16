"مفاجأة" تعرف على النظام الغذائي الذي يتبعه رونالدو

يُعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مثالا يُحتذى به من جماهير كرة القدم، لا سيما أنه من أساطير اللعبة.

وإذا كانت الجماهير تحب متابعة كريستيانو رونالدو داخل الملعب لمشاهدة أهدافه ومهاراته المختلفة، فإنها تحب أيضا متابعته خارج الملعب للتعرف على أدق تفاصيل حياته.

ومن أبرز الأمور التي يعمل المتابعون على معرفتها عن كريستيانو رونالدو وغيره من نجوم كرة القدم، النظام الغذائي الذي يتبعونه في حياتهم.

ولا شك أن رونالدو يعتبر واحدا من أكثر اللاعبين الذين تحيط بهم هذه التساؤلات، لا سيما في ظل قوته البدنية الهائلة التي يتمتع بها رغم وصوله إلى حاجز الـ"36 عاما" من عمره.

وجبات رونالدو جورجيو بارون طباخ كريستيانو رونالدو السابق في يوفنتوس الإيطالي، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن اللاعب البرتغالي لا يتبع نظاما غذائيا معينا.

وأوضح بارون أن رونالدو يعمل فقط على تناول بعض الوجبات بشكل مستمر، خاصة الوجبات الصحية، بينما يبتعد عن تناول بعض الوجبات الأخرى غير الصحية.

وقال بارون: "رونالدو يحب كل الأكل الصحي المطهي بطريقة صحية، حيث يأكل السمك والخضار والدجاج بشكل مستمر، غير أنه لا يملك نظاما غذائيا معينا".

وأضاف: "الخضروات مهمة للغاية في النظام الغذائي لأي لاعب وكذلك كريستيانو رونالدو، وكذلك الفاكهة".

في المقابل، أكد بارون أن رونالدو يتجنب تناول بعض الوجبات غير الصحية، حيث يتم الطبخ بزيت جوز الهند لتجنب أي زيوت أو دهون غير مفيدة.

وأردف: "هو لا يأكل المعكرونة ولا الأرز، ولا أي نوع من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى تناول القليل من السكر، وربما لا يتناوله على الإطلاق".

وواصل: "رونالدو يأكل البطاطس الأمريكية فقط من الكربوهيدرات، وهي أفضل من البطاطس العادية على المستوى الصحي".

ضبط السعرات من ناحية أخرى، كشف بارون عن الكيفية التي كان رونالدو يضبط بها حساب سعراته الحرارية على مدار اليوم، حيث أكد أنه لم يكن يفعل ذلك.

وأتم: "رونالدو كان يتمرن كثيرا على مدار اليوم، ولذلك كان قادرا على تناول ما يحلو له من الطعام الصحي، لأنه يقوم بحرق السعرات الحرارية بشكل مستمر".

المصدر / وكالات