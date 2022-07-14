فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القيادي الهندي: (إعلان القدس) أشبه بقنبلة صوتية

المحامون يصعدون معركتهم نحو "عصيان مدني".. وتعنت السلطة يقود منظومة العدالة للانهيار

"أنامل متحدثة".. حينما ينطق المجتمع بلغة الصم

المرور بغزة: 7 إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعـة

"عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

"صبار أنيق".. منتج "أبو سلامة" الحاضر في المناسبات السعيدة

زيارة بوجدان صهيوني

اقتصاديون: زيارة بايدن تحمل في جعبتها مكاسب اقتصادية لـ(تل أبيب) وواشنطن

المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 194

"زنجبيل".. مشروع يعمل نحو تشغيل موارد وإنتاج فلسطيني بامتياز

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

القيادي الهندي: (إعلان القدس) أشبه بقنبلة صوتية

14 يوليو 2022 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
...
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي - أرشيف

قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، محمد الهندي، اليوم الخميس: إنّ "الحديث عن حلف ناتو عربي - إسرائيلي، في مواجهة إيران، سابق لأوانه".

وأوضح الهندي، في تصريح صحفي، أنّ "أي تحالف بين الدول يجب أن يُحدّد التحديات والأهداف المشتركة"، مشيرًا إلى أنّ "الدول المرشحة للتحالف لا زالت مختلفة في تحديد العدو والتحديات والأولويات".

وأضاف: أنّ "الهدف الأساس لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى (إسرائيل)، هو التطبيع مع السعودية، وباقي اللقاءات ليست سوى هوامش".

وأردف: أنّ "لا جديد فيما يسمى إعلان القدس، وإنه أشبه بقنبلة صوتية وتحصيل حاصل، سواء من ناحية إعلان الالتزام بأمن الاحتلال، أو الالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو ربط الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بتعزيز وتوسيع التطبيع مع ما يسمي دول التسوية".

وبيّن الهندي أنّ "فكرة ناتو عربي مع الاحتلال، هي هدف أمريكي - صهيوني مُعلَن، يحتاج وقتًا وضغوطًا وخططًا".

ورأى أنّ "زيارة بايدن تم ترتيبها ضمن سياقات أخرى، مع تصاعد واتساع حرب الغرب مع روسيا في أوكرانيا، والتي ستُقرّر نتائجها شكل العالم وموازين القوى في العقود القادمة"، وِفق قوله.

واستدرك بأنّ الزيارة جاءت "في ظل أزمة الطاقة، التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد الغربي، بما فيه الأمريكي، وحاجة واشنطن بشكل طارئ إلى تأمين مصادر الطاقة لحلفائها الأوروبيين".

ولفت إلى أنّ بايدن يسعى إلى "تأمين موارد الطاقة للغرب، وإعلان أنّ أمريكا لم تغادر المنطقة صدًّا لأيّ تقارب سعودي - خليجي مع روسيا والصين لملء الفراغ".

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إلى (تل أبيب)، لتكون أول محطة في جولته التي ستمتد لأيام، والتي من المقرر أن تشمل أيضًا الأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#محمد الهندي #إعلان القدس #سلام اقتصادي #تصفية الفضية الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة