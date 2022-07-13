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الصحة تصدر إعلانًا مهمًا للمواطنين حول مراكز فحص كوفيد19

13 يوليو 2022 . الساعة 22:21 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة إعلانا مهما للمواطنين بشأن مراكز الرعاية الأولية التي تتوفر فيها خدمة سحب عينات الفحص السريع لكوفيد19.

وأعلنت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة عن أسماء مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تتوفر فيها خدمة سحب عينات الفحص السريع لكوفيد19 والتي ستعمل خلال يومي الجمعة والسبت القادمين وفق الآلية التالية:

أولا / محافظة شمال قطاع غزة
أ/ مركز صحي مسقط الشمال.

ثانيا /  محافظة غزة
أ/ مركز صحي الصوراني .
ب/ مركز صحي شهداء الشاطئ .

ثالثا /  المحافظة الوسطى
أ/ مركز صحي شهداء دير البلح 

رابعا / محافظة خانيونس
أ/ مركز صحي شهداء خانيونس"البندر" .

خامسا /  محافظة  رفح
أ/ مركز صحي شهداء رفح"أبو الوليد" .

🔸ملاحظة/ العمل في المراكز المذكورة أعلاه سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

🔸أما غدًا الخميس فستكون الخدمة متوفرة في المراكز المذكورة أعلاه من الثامنة صباحًا حتى الثانية مساء. علما بأنه سيتم إعلان آلية العمل للأسبوع القادم لاحقًا إن شاء الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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