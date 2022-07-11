"قاسم": إرادة الأسرى الصلبة قادرة على فرض إرادتها في معركة الكرامة

وجه حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، التحية للأسرى في سجون الاحتلال، والأسيرين خليل عواودة ورائد ريان في إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، مقتضب، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الإثنين، أن هذه الإرادة الصلبة والعزيمة الجبارة لأسرانا الأبطال، قادرة على الدوام على فرض إرادتها في معركة الكرامة.

وأضاف: "سيجل الأسرى بأمعائهم الخاوية نصراً كما في كل معارك الإرادة ضد السجان الصهيوني".

ويواصل المعتقلان رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 96 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، فيما يستأنف الأسير خليل عواودة (40 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 10 أيام، احتجاجا على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين