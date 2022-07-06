لبنان.. "حماس" تنفذ مشروع إنارة في مخيم "شاتيلا"

نفذت دائرة العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان، اليوم الأربعاء، مشروع إنارة مقرات روابط البلدات والمؤسسات الاجتماعية والأهلية في مخيم "شاتيلا" جنوبي بيروت.

وأشارت "العمل الجماهيري"، في بيان صحفي، إلى أن "هذا المشروع ضمن حملة حماس حدّك (بجانبك)، ويهدف إلى تزويد مؤسسات النفع الاجتماعي العام في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بأنظمة إنارة دائمة، بسبب ازمة الانقطاع الدائم للكهرباء".

وقال مسؤول العمل الجماهيري في لبنان، رأفت مرة، إن "المشروع يهدف الى مساعدة الروابط والمؤسسات الفلسطينية على العمل، ودعمها بهدف مساعدة جميع الأهالي والاحياء السكانية دون تمييز".

وكانت حركة "حماس" قد أطلقت مشروع "إنارة مقرات الروابط الأهلية" في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أواخر أيار/ مايو الماضي.

وقالت حماس في حينها، إن مشروعها "من ضمن أهداف الحركة للتخفيف عن المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده من أجل العودة إلى فلسطين المحررة بالمقاومة والوحدة الوطنية".

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، يتوزع معظمهم على 12 مخيمًا، ومناطق سكنية أخرى في البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

المصدر / وكالات