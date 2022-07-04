الاحتلال يعيق عمليات تنظيف الموقع الأثري في سبسطية

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات التنظيف التي ينفذها عمال بلدية سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، في المنطقة الأثرية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن "قوات الاحتلال لاحقت عمال البلدية و طاقم وزارة السياحة والآثار المتواجدين في المكان، ومنعتهم من استكمال أعمال التنظيف في الموقع الأثري".

وأضاف عازم، خلال تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال تمنع أعمال الترميم والتنظيف في المنطقة الأثرية في البلدة"، ملفتاً إلى أن بلدة سبسطية تضم عددا ًمن المواقع والحضارات الكنعانية والرومانية".

وتتعرض المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بالحدائق (العامة الإسرائيلية).

وزعم الاحتلال أن سبسطية جزءا من مستوطنة (شافيه شمرون) القريبة، حتى بات المستوطنون يحملون لوحات ارشادية كتب عليها، (الحديقة العامة سبسطية).

ويسعى سكان بلدة سبسطية إلى وضعها على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها واحدة من المواقع الأثرية المهمة، ولحمايتها من المحاولات الاحتلال للسيطرة عليها.

ويشكل تقسيم البلدة إلى مناطق مصنفة "ج" و"ب"، حسب (اتفاق أوسلو)، عقبة هامة في تطوير الموقع الأثري.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من العمل والترميم والتنقيب في المناطق المصنفة "ج" وتسعى للسيطرة عليها.

كما تتعرض سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال العسكرية، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يأدون طقوساً دينية، بزعم أنها أراضٍ للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين