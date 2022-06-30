وزارة الاقتصاد تبحث الخطة الإعلامية لدعم المنتج المحلي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، على ضرورة دعم وتشجيع المنتج المحلي، ورفع وعي الجمهور بأهمية هذا الدعم، وأثره على القطاع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة اليوم الخميس، لمناقشة الخطة الإعلامية والترويجية لدعم المنتج المحلي، بمشاركة عدد من الاتحادات التخصصية.

من جانبه، قال رائد الجزار مدير عام الصناعة ورئيس لجنة دعم المنتج المحلي بالوزارة: إنّ "الوزارة شكّلت مؤخرًا لجنة لدعم المنتج المحلي بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص"، موضحًا أنّ اللجنة ستعمل على حماية المنتجات الفلسطينية من خلال السياسات والإجراءات الحكومية وتحسين المنتجات والعمليات الإنتاجية ودعم الشركات الصناعية بالمشاريع والبرامج والمعارض.

بدوره، قال أيمن أبو ليلة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة: إنّ "الورشة ناقشت بنود الخطة الإعلامية الترويجية لدعم المنتج المحلي مع ممثلي الاتحادات التخصصية، للخروج برؤية مشتركة وموحدة سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة".

وأوضح أنّ الخطة تهدف إلى زيادة وعي الجمهور الفلسطيني بأهمية دعم المنتج المحلي ليتحول الي واجب وطني يسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقويته وزيادة موارده.

وعدّد معالم الخطة والتي تتضمن: تنظيم جولات للصحفيين والنخب وقادة الفصائل للمصانع ولقاءات مع نشطاء الإعلام الجديد الفاعلين، وحملات تغريد، وإعداد تقارير مصورة، ولقاءات تلفزيونية وإذاعية من داخل المصانع، وإبراز قصص نجاح لأصحاب مصانع وإقامة معارض ترويجية للمنتج المحلي وتنظيم برامج تثقيف وتوعية للطلبة والنساء لدعم المنتج المحلي.

وفي سياق متصل، شدّد محمد عايش المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الغذائية ،على أهمية حملات المناصرة وحشد التأييد للمنتج المحلي وتشجيع شراء المنتجات المحلية، مُرحّبًا بتنفيذ الحملة الإعلامية الترويجية بالتعاون مع الوزارة لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الوطنية.

بينما أوضح محمد الرياشي المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الخشبية أنّ المرحلة القادمة تتطلّب تضافر جهود الجميع لدعم وحماية المنتجات المحلية، مُشدّدًا على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية والترويج للصناعات الوطنية ودعم المنتج المحلي

وتم خلال الورشة إطلاع المشاركين على الأنشطة والبرامج التي أعدتها الوزارة لإنجاح الحملة الاعلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين