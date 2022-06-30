حملة مداهمات واعتقالات في الضفة اليوم الخميس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي القدس المحتلة: ذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت حارسي المسجد الأقصى المبارك عصام نجيب، وأحمد عويس، بعد الاعتداء عليهما عند باب الملك فيصل.

وفي جنين: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة عرابة جنوب جنين، واعتقلت الأسير المحرر طارق حسين عوض قعدان، بعد دهم منزله وتفتيشه.

والأسير قعدان أمضى سنوات طويله في سجون الاحتلال وشقيقته الأسيرة منى.

أما في بيت لحم: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت أحمد مأمون بدير، ومحمد أسعد المساعيد، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما .

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، وبلدة العبيدية شرقا.

وعلى صعيد آخر، أصيب فجر اليوم، شابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد ان صدمت دراجتهم النارية بشكل متعمد سيارة لشرطة الاحتلال، قرب المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن سيارة تابعة لشرطة الاحتلال صدمة دراجة نارية عند مدخل "النشاش"، وأصابت الشابين: كاظم ساهر المغربي، ومحمد المصري، وقدمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لهما الإسعافات الأولية قبل اعتقالهما.

وفي طولكرم: ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة عنبتا شرق طولكرم، واعتقلت أسيد أيمن شفيق قبج (22 عاما)، بعد اقتحام منزله في البلدة.

بينما في رام الله والبيرة: اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: أيمن أبو عرب، من مخيم الأمعري، وطارق الصوص، من قرية أبو شخيدم، شمال مدينة رام الله، ومحمود عبد الجبار نافع من نعلين غرب المدينة.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، ومنعت مركبات المواطنين من المرور.

ومنع جيش الاحتلال مركبات المواطنين من المرور من مدخل المخيم، مما اضطر المواطنين لسلوك طرق طويلة ووعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

ويواصل جيش الاحتلال استكمال بناء مقاطع من جدار الفصل العنصري شرق المخيم منذ عدة أسابيع.

وفي الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة الاستقلال أمير إسماعيل الزهور، من مخيم العروب شمال الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين