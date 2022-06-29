اندلعت مساء الاربعاء، مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بأكثر من 30 آلية بينها جرافة عسكرية، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وانتشرت دوريات الاحتلال في محيط قبر يوسف، واعتلى قناصة الاحتلال عددا من البنايات في شارع عمان.

وأغلق عشرات الشبان في وقت سابق الشوارع المؤدية إلى قبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة، ودارت مواجهات عنيفة بينهم وبين قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

لحظة القاء زجاجات حارقة على آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المُقتحمة لمدينة نابلس وقبر يوسف pic.twitter.com/KJjsqNBBxL — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 29, 2022

وأصيب أفراد عائلة بحالات اختناق بالغاز، بينهم أربعة أطفال، جرى نقلهم لمستشفى رفيديا للعلاج.

مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس pic.twitter.com/6R2173oIv0 — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 29, 2022

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع وبوابل من الرصاص الحي.

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المقتحمة مدينة نابلس pic.twitter.com/ydZ0hFiPGM — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 29, 2022

وتشهد المنطقة الشرقية بنابلس مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف شهرياً، واستشهد في الاقتحام الأخير الشهر الماضي الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما) برصاص الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين